Riksrevisjonen med hard kritikk av tilskot til Terje Rød-Larsens tankesmie

Dei meiner òg at departementet ikkje tok habilitetsspørsmålet på alvor.

Granskinga av IPI vart sett i verk etter at Dagens Næringsliv i fjor avslørte band mellom tidlegare leiar Terje Rød-Larsen og finansmann og overgripar Jeffrey Epstein. Avisa avslørte òg korleis Terje Rød-Larsens venn, den framståande FN-diplomaten Geir O. Pedersen, var sjefen som avgjorde støtta til IPI i fleire år.

Det er utbetalingar i perioden 2006 til 2012 Riksrevisjonen har sett på, då noverande Ap-leiar Jonas Gahr Støre og partikollega Espen Barth-Eide var utanriksministrar.

Riksrevisjonen understrekar i rapporten at dei ikkje har sett på samband mellom nøkkelpersonar i IPI og eksterne aktørar, og viser til KPMGs gjennomgang av Terje Rød-Larsens samband til Epstein.

Skarp kritikk

Riksrevisjonen konkluderer med at det var betydelege svakheiter i Utanriksdepartementets oppfølging av IPI. Dei viser til at det manglar dokumentasjon på eiga saksbehandling, at UD ikkje følgde opp korleis IPI brukte pengane og heller ikkje såg at IPI brukte for mykje av tilskotet på å dekkje eigne administrasjonskostnader.

Fleire parti reagerte i fjor på lønna diplomaten Terje Rød-Larsen fekk som sjef i UD-støtta IPI. Ifølgje Dagens Næringsliv fekk han inn 6,7 millionar dollar frå IPI dei 14 innrapporterte åra sidan 2005.

UD får òg kritikk for å ikkje ha stilt krav til IPI om å rapportere på måloppnåing, og dei følgde heller ikkje opp manglar ved prosjektplanar, budsjett, rapportar og rekneskapar frå organisasjonen.

Departementet får òg kritikk for at utanriksministeren først i 2012 vurderte habiliteten sin til IPI. Embetsverket gjorde heller ikkje dette, sjølv om ministeren bad om det.

Gjekk av

Dagens Næringsliv retta i fjor søkjelyset mot International Peace Institute, dåverande leiar Terje Rød-Larsen og banda til den avdøde overgriparen og finansmannen Jeffrey Epstein. UD har støtta IPI med 116 millionar kroner i løpet av Rød-Larsens periode som sjef.

Ifølgje Dagens Næringsliv lånte Rød-Larsen pengar av Epstein og autoriserte ei tilbakebetaling som gjekk gjennom IPI.

Rød-Larsen gjekk i slutten av oktober i fjor av som president for IPI etter 15 år. Bakgrunnen var sambanda til Epstein.

Stansa støtta

Utanriksdepartementet seier dei tek funna til etterretning. Støtta til International Peace Institute vart stansa i 2018.

– Dette er ein kritikk av korleis tilskotsforvaltninga i Utanriksdepartementet fungerte i perioden 2007-2012, under Jonas Gahr Støres leiing, og før denne regjeringa tiltredde, seier statssekretær Audun Halvorsen (H).

Han seier tilskotsforvaltninga i UD er kraftig endra og forbetra etter 2013.

– Vi vil likevel vurdere om det framleis er område å forbetre oss på, seier han.

SV: Alvorleg

Fleire parti reagerer på rapporten. SV meiner funna er alvorlege.

– Riksrevisjonens rapport er ei klar og tydeleg nedsabling av UDs kontrollrutinar i perioden. Det er alvorleg. Tilliten til internasjonalt arbeid er avhengig av at ein forvaltar folks pengar på ein skikkeleg måte. For meg er det veldig tydeleg at politisk leiing den gongen svikta på dette området, seier SVs stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård.

Frp meiner Riksrevisjonens konklusjon viser at det er for tette band i forvaltninga.

– Gjennom ei rekkje avsløringar har vi fått dokumentert korleis den diplomatiske eliten passar på kvarandre, gir kvarandre vennetenester, stillingar og løyvingar. Dette er ein ukultur som har vart i mange år over fleire regjeringar, men som både Børge Brende og Ine Eriksen Søreide dessverre har vidareført, seier stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

Også Raudt reagerer.

– Det ligg ein tung stank av elitenettverk, inhabilitet og hemmeleghald over norsk utanrikspolitikk, og denne rapporten bør vere ein klar marsjordre til politikarane om å sikre meir openheit og demokrati i norsk utanrikspolitikk, slik Raudt har foreslått i Stortinget ved ei rekkje høve, seier partileiar Bjørnar Moxnes.

