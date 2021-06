Sakkunnige meiner mora blokkerer minnet om drapa på Lørenskog

innenriks

Kvinna som er tiltalt for å ha drepe barna på sju og halvtanna år, har sidan arrestasjonen 19. juli i fjor sagt at ho ikkje hugsar noko frå det som skjedde.

Psykologspesialist Pål Grøndahl og psykiater Harald Brauer har vore oppnemnde som sakkunnige for å greie ut om kvinna var tilrekneleg då drapa skjedde og har møtt henne fleire gonger. I rapporten sin konkluderer ekspertane med at dei ikkje har funne nokre teikn til psykose eller andre symptom som ville oppfylt kriteria i straffelova som gjer henne utilrekneleg for drapa.

Dei slår derimot fast at kvinna har og hadde ein alvorleg depresjon, og at ho mangla evne til å handtere dei sterke kjenslene som oppstod i samband med utruskapen til mannen og samlivsbrotet som følgde. Dei sakkunnige meiner at kvinna eigentleg har minna av drapa.

– Det er ingen teikn til psykotisk liding. Det er eit direkte ønske om ikkje å gå inn i dette dette. Ho held for øyra og vil ikkje sjå – det er aktiv blokkering, det er eit forsvar, seier Grøndahl.

(©NPK)