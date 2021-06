Sjødin varslar erstatningskrav på meir enn 20 millionar om Kristiansen blir frifunnen

innenriks

Kristiansen, som tysdag vart lauslaten etter nesten 21 år i fengsel, fekk straffesaka gjenopna i februar.

42-åringen er dømd for å ha vore hovudmannen bak valdtektene av og drapa på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand i 2000.

Forsvarar Arvid Sjødin seier til Dagbladet at han er overtydd om at Kristiansen vil bli frifunnen når saka skal behandlast av Borgarting lagmannsrett.

– Vi snakkar om eit betydeleg beløp for Viggo. Det vil ikkje vere unaturleg med eit beløp mellom 20 og 30 millionar kroner i erstatning og oppreisning, seier Sjødin.

Forsvararen viser til drapssaka mot Per Liland, som vart frifunnen etter lauslating, og i 1995 vart tilkjend erstatning og oppreisning for drygt 13,7 millionar kroner. Sjødin meiner det er på sin plass på med «betydeleg høgare» beløp for Kristiansen, om han òg blir frifunnen.

Ved ei eventuell frifinning kan òg Kristiansens foreldre få erstatning, og Sjødin seier det vil vere naturleg å fremje krav om dette. Skulle Kristiansen blir funnen skuldig på ny, har han sona ferdig straffa.

