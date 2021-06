Sju saker som splittar Sp

innenriks

Landsmøtet til Senterpartiet går av stabelen fredag og laurdag. Fleire saker er venta å skape debatt. Dette er nokre av dei:

Statsministerkandidat

Fleire fylkeslag har bede partiet om å erklære Trygve Slagsvold Vedum som statsministerkandidat. Sentralstyret i Senterpartiet har derimot rådd landsmøtet til ikkje å omtale spørsmålet om kven som skal vere den føretrekte statsministeren til partiet.

I forkant av landsmøtet har det òg oppstått ein diskusjon om korleis Senterpartiet skal stille seg til samarbeid med SV etter valet. Ønsket til Senterpartiet er ei Sp/Ap-basert regjering, medan Aps ønske har vore ei regjering der både SV og Sp er med.

Vedum sjølv står fast på at han vil konsentrere seg om politikk heller enn posisjonar.

OL-søknad

Senterungdommen vil at partiet skal gå inn for at Noreg skal søkje om å få arrangere vinter-OL i 2034. Det blir sentralt å bruke arenaer på nytt og etablere nye eller restaurere eksisterande anlegg i område der det er behov for dette. Sentralstyret rår landsmøtet til å avvise forslaget, men har vore splitta i saka.

Foreldrepermisjon

Programkomiteen til Senterpartiet har foreslått å øyremerke dei første seks vekene etter fødsel til barselpermisjon for mor. Desse seks vekene skal takast av den felles tredelen av foreldrepermisjonen, slik at denne blir redusert frå 16 til 10 veker. Punktet har skapt debatt i partiet, og fleire konkurrerande forslag kjem opp til votering på landsmøtet.

Skulemat

Programkomiteen foreslår å innføre eit sunt skulemåltid for elevar i grunnskulen og vidaregåande skule, og at det skal kunne krevjast eigendel. To fylke vil stryke heile punktet frå programmet, medan to andre fylke er usamde i at det skal kunne krevjast eigendel.

Elbilpolitikk

Fleirtalet i programkomiteen til Senterpartiet har gått inn for å innføre full moms for elbilar som kostar meir enn 600.000 kroner, samtidig som bruksfordelane gradvis skal reduserast. Eit mindretal ønskjer å vidareføre kjøpsfordelane ein har i dag for elbilar til dei er konkurransedyktige på pris og rekkjevidd i alle segment.

Karbonavgift til fordeling

Mindretalet i programkomiteen vil greie ut ulike ordningar for å kompensere CO2-avgift til privatpersonar, til dømes gjennom det som blir kalla «karbonavgift til fordeling». Sentralstyret er delt i saka, men eit knapt fleirtal rår landsmøtet til å avvise forslaget.

Abort

Eit mindretal i programkomiteen til Senterpartiet vil skrote abortnemndene ein har i dag og utvide grensa for sjølvbestemt abort til veke 18, medan fleirtalet går inn for å halde oppe den noverande abortlova. Sentralstyret har på si side spelt inn eit tredje alternativ om å gå gjennom «arbeidsmåte, rolle og navn» hos nemndene, men behalde grensa ein har i dag på 12 veker.

