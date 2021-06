Sjukefråværet fall mest i Oslo i første kvartal

innenriks

Det legemelde sjukefråværet fall til 4,5 prosent i Oslo i første kvartal. Byen ligg dermed eit godt stykke under landsgjennomsnittet på 5,7 prosent.

Det er tal over sjukefråværet for første kvartal frå Nav som viser at det legemelde sjukefråværet i hovudstaden fall med 9,8 prosent.

Det totale sjukefråværet i same periode for heile landet var 5,9 prosent, viser sesongjusterte tal, ein nedgang på 2,4 prosent frå førre kvartal. Det legemelde sjukefråværet for heile landet fall med 5,2 prosent, viser tala frå Nav.

– Luftvegssjukdommar står for heile 60 prosent av nedgangen i talet på tapte dagsverk. Dette har truleg samanheng med at den vanlege influensasesongen aldri vart noko av i vinter, som følgje av mindre mobilitet i samfunnet og færre moglege smittepunkt. Samtidig kan oppstarten av koronavaksinasjonen ha hatt positiv effekt på smittetala for kvartalet, seier Sonja Skinnarland, direktør i Nav Oslo.

Fallet i sjukefråværet knytt til luftvegslidingar er på heile 43 prosent samanlikna med same periode i fjor.

Muskel- og skjelettlidingar var dermed den vanlegaste årsaka til legemeldt sjukefråvær i første kvartal og stod for heile 29,1 prosent av sjukefråværet i Oslo. Psykiske lidingar stod for 24,1 prosent, medan sjukdommar i luftvegane stod for 12,6 prosent av det legemelde sjukefråværet.

(©NPK)