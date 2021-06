innenriks

Unntaket skal sikre at sjåførar kan ta normal vekekvil i køyretøy.

Bakgrunnen for forlenginga av unntaket er koronasmittesituasjonen, opplyser Statens vegvesen i ei pressemelding.

Vedtaket om forlenging er i tråd med ei avgjerd frå Eftas overvakingsorgan Esa. Unntaket gjeld føresett at det er passande soveplassar for kvar sjåfør, og at køyretøyet står stille.

