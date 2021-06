Vestre Toten: Mann døydde kort tid etter den tredje dosen koronavaksine

innenriks

Kommuneoverlege Jens A. Mørch stadfestar overfor Oppland Arbeiderblad at det uventa dødsfallet skjedde kort tid etter at mannen hadde fått den tredje dosen sin med vaksine.

Han seier det ikkje er noko haldepunkt i forskinga, eller erfaring så langt, som viser at det følgjer nokon ekstra risiko for alvorlege komplikasjonar ved ekstra dosar.

– Dette er likevel noko som sjølvsagt vil bli undersøkte spesielt nøye, seier Mørch.

Årsaka til at mannen fekk tre dosar, var ein misforståing ved registrering på vaksinestasjonen, seier kommuneoverlegen. Ved innkallinga kjem fram tidspunkt for første og andre dose, og det er 6 veker imellom vaksinane i den gruppa.

– I dette konkrete tilfellet oppstod ei misforståing ved registrering på vaksinestasjonen, og dessverre fekk vedkommande den andre dosen sin allereie etter 2 veker, seier Mørch.

– Det vart konferert med Folkehelseinstituttet, som viste til at den for tidleg gitte dosen ikkje kunne reknast som 2. dose. For å få den ønskte verneeffekten var det derfor nødvendig med ein 3. dose, med minimum 4 vekers intervall. Det var den vaksinen vedkommande fekk, på rett tidspunkt, opplyser kommuneoverlegen til avisa.

