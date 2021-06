Vil gjere som Danmark: Listhaug ønskjer asylmottak i utlandet

innenriks

– Danmark viser veg, og desse lovendringane er første steget på vegen mot eit nytt og meir berekraftig europeisk asylsystem. Det er ein historisk dag, seier Listhaug til NTB.

Folketinget vedtok torsdag ei lov som gjer det mogleg å opprette mottakssenter for asylsøkjarar i andre land. Ideen er at folk som kjem til Danmark for å søkje asyl, blir sende til eit tredjeland medan asylsøknaden blir behandla.

– Noreg bør absolutt følgje Danmark i dette. Dagens asylsystem er ikkje berekraftig verken frå eit økonomisk, demografisk eller humanitært perspektiv. Ved å flytte asylbehandlinga til eit tredjeland, vil vi stanse den dødelege trafikken over Middelhavet, seier Listhaug.

Danmark har førebels ikkje inngått avtalar med nokon konkrete land om slike asylmottak, men mindretalsregjeringa i landet har hatt dialog med dei afrikanske landa Tunisia, Etiopia, Egypt og Rwanda, ifølgje Jyllands-Posten.

– Framstegspartiet foreslo allereie i 2009 det same som danskane no gjennomfører tolv år seinare. Den gongen hagla karakteristikkane, og forslaget vart stempla som rasistisk, uansvarleg og «høyreekstremt». Heldigvis går verda framover, og no gjennomfører danske sosialdemokratar det same forslaget, seier Listhaug.

(©NPK)