19 nye smittetilfelle i Trondheim

Samtidig er det den lågaste smitten som er registrert på ein torsdag i kommunen sidan 13. mai.

To av dei som vart registrert smitta torsdag har ukjend smittekjelde, medan resten er kjende nærkontaktar, skriv kommunen i ei pressemelding. Alle dei smitta har mild sjukdom.

Det vart gjennomført 1.978 testar i Trondheim torsdag.

Koronatiltaka vart skjerpa i kommunen måndag etter stigande smittetal og mistanke om spreiing av den indiske virusvarianten.

Då vart det mellom anna innført full skjenkestopp og forbod mot besøk av fleire enn to gjester innandørs, ei lokal forskrift som gjeld fram til 8. juni.

Kommunen får neste veke 10.710 vaksinedosar. Personar fødd i 1960 får no melding om at dei kan booke time for vaksine.

