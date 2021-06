313 sjukehustilsette går ut i streik etter brot i meklinga

innenriks

– Meklaren konstaterte at partane stod så langt frå kvarandre at det ikkje var grunnlag for å leggje fram eit forslag som kunne forventast å bli anbefalt av begge partar, opplyser Riksmeklaren.

Lill Sverresdatter Larsen, som er leiar i sjukepleiarforbundet og forhandlingsleiar for Unio, seier lønnstilbodet frå Spekter var altfor dårleg.

– Det er stor mangel på sjukepleiarar og spesialsjukepleiarar. Helseføretaka må ta dette samfunnsproblemet på alvor og gi eit tilbod som kan bidra til å gjere yrka meir attraktive, seier ho.

Dei streikande er i all hovudsak medlemmer i Sjukepleiarforbundet (207), men også enkelte medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Radiografforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Forskerforbundet, Akademikerforbundet, Utdanningsforbundet og Det norske maskinistforbundet legg ned arbeidet.

Forsiktig streikeuttak

– I år har vi òg teke omsyn til koronaberedskapen, og det er derfor få medlemmer vi ser vi kan ta ut i ein forsvarleg streik. Vi er uunnverlege og vi er òg ansvarlege, seier Lill Sverresdatter Larsen.

I første omgang blir 313 av Unios om lag 48.000 medlemmer tekne ut i streik. A-hus, Helse Bergen, Oslo universitetssjukehus, St. Olavs hospital, Sjukehuset Østfold, Universitetssjukehuset Nord-Noreg og Martina Hansens Hospital er omfatta av første uttak.

Unio omtaler sjølv uttaket som forsiktig, og seier streiken hovudsakleg vil ramme såkalla elektiv verksemd, poliklinisk verksemd og stabsfunksjonar ved dei ramma sjukehusa.

Beklageleg streik

Arbeidsgivarsida ved Spekter beklagar at det vart streik.

– Det er beklageleg at Unio vel å ta medlemmene sine ut i sjukehusstreik. Spekter og sjukehusa har i forhandlingar tilbode ei løysing innanfor ei økonomiske ramme som andre arbeidstakarar i Noreg kan forvente i år, seier Spekters administrerande direktør Anne-Kari Bratten.

– Vi hadde håpa at vi med hjelp av Riksmeklaren skulle finne fram til ei semje med Unio, men må konstatere at det ikkje lét seg gjere, seier ho.

Direktøren ser ikkje bort frå at streiken kan ramme tilbodet til pasientane.

– Vi beklagar at streiken kan ramme tilbodet til pasientane, men sjukehusa vil uansett innrette drifta slik at pasientbehandlinga er trygg og sikker, påpeikar Bratten.

– Høg offentleg lønnsvekst

Ho opplyser at det er første gong sidan 2010 at Unio/Sjukepleiarforbundet og Spekter er i mekling om lønnsoppgjeret for helseføretaka. Bratten påpeikar òg at når vi ser på perioden 2014 til 2020 er samla lønnsvekst høgare i offentleg sektor enn i industrien.

– I denne perioden er samla lønnsvekst for NSF og offentleg sektor om lag 17–18 prosent, medan samla lønnsvekst for industriarbeidarar er på underkant av 16 prosent.

Allereie sjukepleiarstreik i kommunen

Spekter er ei arbeidsgivarforeining som organiserer dei såkalla fristilte statlege verksemdene, som i tillegg til dei regionale helseføretaka inkluderer verksemder som Posten, Vy, Avinor, NRK og store delar av kulturlivet.

Unio har teke ut nesten 2.150 sjukepleiarar i streik i den kommunale helsetenesta i delar av landet, mellom dei Oslo. Torsdag stadfestar Unios forhandlingsleiarar opp mot KS og Oslo kommune at det framleis ikkje er kontakt mellom partane. Streiken har vart sidan 27. mai.

Det går òg føre seg ein streik på Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter i Fjaler, der sju medlemmer av Fagforbundet i LO har lagt ned arbeidet sidan 18. mai.