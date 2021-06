Aktor ber om 21 års fengsel etter barnedrapa i Lørenskog – forsvararen meiner mora var utilrekneleg

innenriks

Påstanden vart lagd ned av aktor Ane Evang i Romerike og Glåmdal tingrett fredag formiddag. Kvinna har i retten forklart at ho ikkje hugsar drapa, men har erkjent at det ikkje kan vere noko annan enn henne.

– Det er forskjell på ikkje å hugse og det å ikkje vilje hugse. Ingenting peikar på nokon annan gjerningsmann, sa Evang i prosedyren.

Aktor meiner motivet for drapa var at tiltalte ville hindre at barna skulle leve vidare med eksmannen og den nye kjærasten hans, etter at ho sjølv tok sitt eige liv.

Planlagde drap

– Ho framstiller seg etter mitt syn som eit offer i denne saka. Barna skulle ikkje oppleve å miste mora si – dei skulle framfor alt ikkje få leve med eksmannen og den nye kjærasten hans, sa statsadvokaten.

I oppsummeringa si for retten peika ho på at det var eit veldig misforhold mellom livssituasjonen til kvinna etter skilsmissa, og det å utføre drap på dei to barna sine. Vidare trekte ho fram at drapa verka planlagde, at den eine sonen var gitt eit bedøvande legemiddel og at drapshandlingane tok lang tid.

– Det må leggjast vekt på at barna opplevde betydeleg dødsangst før dei mista medvitet og at det skjedde av ein av dei næraste omsorgspersonane deira og i deira eigen heim, sa Evang.

– Var utilrekneleg

Forsvararen til tiltalte, advokat Gard A. Lier, bad retten ta omsyn til den betydelege tvilen rundt kva som skjedde i tidsrommen frå midnatt laurdag 18. juli og fram til morgonen etter klokka 8.35 då brannvesenet rykte ut til leilegheita etter melding om brann.

– Eg meiner at retten ikkje kan sjå bort frå ei utilreknelegheit, anten ved ein psykose eller sterk medvitsforstyrring, sa Lier i prosedyren sin.

Dei rettspsykiatrisk sakkunnige som har undersøkt kvinna, er begge samde om at kvinna ikkje var i noka form for psykose eller annan tilstand av utilreknelegheit då drapa vart utførte. For å underbyggje tvilen, viste Lier til at fleire kompetente fagpersonar som trefte kvinna like etter den dramatiske natta, var av den oppfatninga at ho verka psykotisk.

– Retten må vere i ein rettkommen tvil om tilstanden hennar, og er de i tvil, så må de frifinne henne, sa Lier.

Sluttinnlegget til far

Prosedyrane markerte slutten på den fem dagar lange rettssaka. Den tiltalte kvinna, som heilt sidan drapa har vore tvangsinnlagd på psykiatrisk sjukehus, fekk torsdag løyvet frå retten til å la vere å møte den siste dagen. Eksmannen hennar var derimot til stades i retten og fekk dommar Anja Bechs løyve til å seie noko avsluttande ord.

I eit hjarteskjerande innlegg fortalde han korleis han sidan drapa har prøvd å forstå korleis ein slik tragedie kunne ramme dei alle. Han nemnde alle normale livshendingar som ville prega livet til barna, som no aldri vil skje.

– I staden må eg bruke resten av livet mitt til å få eit kvifor til å bli eit korleis. Korleis kan vi sørgje for at dei aldri blir gløymde, sa 34-åringen.