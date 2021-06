innenriks

Påstanden vart lagd ned i Romerike og Glåmdal tingrett fredag formiddag. Kvinna har i retten forklart at ho ikkje hugsar drapa, men har erkjent at det ikkje kan vere noko annan enn henne.

– Ingenting peikar på nokon annan gjerningsmann, sa Evang i prosedyren.

Aktor meiner motivet for drapa var at tiltalte ville hindre at barna skulle leve vidare med eksmannen og den nye kjærasten hans etter at ho sjølv tok sitt eige liv.