Delta-varianten dominerer i England – FHI følgjer situasjonen med interesse

– Vi reknar med at delta-varianten blir dominerande i Noreg òg i løpet av ein månad eller to, seier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet til Nettavisen.

Delta er no den dominerande varianten i Storbritannia og utgjer 75 prosent av nye smittetilfelle, skriv The Guardian.

– Vi følgjer situasjonen i England med interesse. Vi gav ut for ei veke sidan ei risikovurdering om denne varianten. Opplysningane frå England aukar bekymringa noko, så vi vil oppdatere risikovurderinga vår for Noreg om kort tid, seier Aavitsland.

Nye tal frå Public Health England antydar at den indiske virusvarianten, som no blir omtalt som delta, har 2,61 gonger høgare risiko for sjukehusinnlegging enn den britiske varianten alfa. Hittil har alfa-varianten vore dominerande i Noreg.

– Vi reknar med at vi skal klare å handtere den varianten og halde epidemien under kontroll òg framover. Det er avgjerande at vaksinasjonsprogrammet fortset i høgt tempo. Vaksinasjon verkar veldig godt òg mot denne varianten, seier Aavitsland.

