– Bilen er funnen av dykkarar under bryggja i nærleiken av elveutløpet. Ein omkommen, eldre mann er frakta ut av køyretøyet, skriv Finnmark politidistrikt på Twitter klokka 13.08 fredag.

Det var klokka 11.20 at politiet melde at ein bil hadde køyrt ut i Vestre Jakobselv i Vadsø, og at han hadde sokke i elva.

