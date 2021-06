FHI tilrår å frita Malta frå karanteneplikt

innenriks

Landet blir i så fall det einaste på FHIs kart utover Island, Grønland og enkelte regionar i Finland som er gult.

FHI viser til at det er 9,9 smitta per 100.000 innbyggjarar i Malta, og at delen positive testar er nede i 0,2 prosent.

I tillegg tilrår FHI at det blir innført unntak om innreisekarantene frå regionane Satakunta SVD og Kajanalands SVD i Finland.

FHI tilrår at unntaket blir innført frå og med midnatt, natt til måndag. Regjeringas rår framleis mot ikkje-nødvendige reiser til utlandet på generelt grunnlag.

