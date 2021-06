innenriks

– Det er gledeleg å sjå at smittetala i Europa fell. Det betyr at fleire kan ta innreisekarantenen i eigen heim eller på annan eigna tilhaldsstad der det er mogleg å unngå nærkontakt med andre. Dette gjeld til dømes innreisande frå Tyskland og Italia, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) på ein pressekonferanse fredag.

Island er allereie unnateken frå innreisekarantene, og Malta blir no òg unnatekne. Reisande frå Island og Malta som mellomlandar i Tyskland, skal ha innreisekarantene.

Opnar for unntak frå karantenehotell

Regjeringa opnar òg for at personar med særleg sterke årsaker, kan få fritak frå karantenehotell. Personane må gjennom ei snever søknadsordning.

– Sjølv om vi framleis treng strenge reglar for karantenehotell, er det i nokre spesielle tilfelle nødvendig med unntak. Det er derfor bra at vi no har fått på plass denne ordninga, men understrekar at dei som får dette unntaket, framleis må ta karantene heime eller på eigna stad, seier Mæland.

Snever unntaksregel

Ordninga ligg under Utlendingsdirektoratet (UDI) som har laga ei eiga søknadsløysing som vart lansert 31. mai. Det har til no komme inn vel 400 søknader.

Det er meint som ein snever unntaksregel, og søkjaren må ha «sterke velferdshensyn» eller «andre tungtveiende grunner» skal vedkommande sleppe karantenehotell, ifølgje covid-19-forskrifta.

