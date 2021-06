Høie: Beskytta kan gå ut av innreisekarantene dersom dei testar negativt etter tre dagar

innenriks

– Innreisekarantene er eit viktig tiltak for å forhindre importsmitte. Det er framleis ein risiko for at beskytta blir smitta og spreier smitte vidare, men risikoen er langt mindre enn for dei som er ubeskytta. Vi meiner derfor det er forsvarleg å gjere karantenetida kortare for denne gruppa, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Karantenereglane blir endra slik at beskytta personar, og dessutan barn under 12 år, kan gå ut av innreisekarantene etter negativ test teke tre døgn etter framkomst.

Ifølgje FHI spreier barn mindre smitte enn vaksne, og barn under 12 år blir antekne å ha 50 prosent mindre risiko for å vere smitta enn vaksne.

– Basert på dette meiner Helsedirektoratet og FHI at dei same innreisekarantenereglane som vi no innfører for beskytta, også bør gjelde for barn under 12 år. Regjeringa støttar dette, seier Høie.