Helsedirektoratet har tre scenario for dei neste månadene: I verste fall må vi starte på nytt

Assisterande helsedirektør Espen Nakstad seier Helsedirektoratet ser for seg tre ulike korona-scenario dei neste månadene, når dei skal utarbeide råd til mellom anna kommunane.

Det første scenarioet er at vi oppnår ein flokkimmunitet i Europa i august og at vi kan leve eit tilnærma normalt liv utover hausten.

– Fordi vi har høg vaksinasjonsdekning i Noreg og vaksinen har god effekt etter to dosar, vil eit slikt scenario kanskje medføre at vi berre ser enkelttilfelle av importsmitte som ikkje fører til alvorlege utbrot.

Det andre scenarioet er at smitten i Europa fell til eit veldig lågt nivå, men ikkje blir heilt borte. Då snakkar vi om dei såkalla gule landa.

– Det gjer at vi kan leve veldig normalt i Noreg, men vi kan få muterte virusvariantar som held fram med å spreie seg i enkelte land, og gje alvorleg sjukdom hos nokre. Det gjer at vi framleis må teste og smittespore utbrot i Noreg for å halde oversikt og få kontroll på ein slik situasjon.

Det tredje og siste scenarioet er at nye muterte virus byrjar å spreie seg blant både uvaksinerte og vaksinerte personar i Europa, og gir nye lokale og regionale smittebølgjer.

– Då kan vi i verste fall måtte starte på nytt med systematisk vaksinasjon og tilpassa smitteavgrensande tiltak i Noreg. Men dette scenarioet er lite sannsynleg i det kortsiktige perspektivet. Korleis det vil bli på lengre sikt, er vanskeleg å seie. Utviklinga ute i Europa vil vere veldig avgjerande.

Ifølgje Nakstad er det scenario nummer to som er det mest realistiske.

