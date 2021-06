KrF støttar semje med britane

innenriks

Det stadfestar ei partikjelde overfor NTB.

KrF har lenge halde igjen i forhandlingane. Grunnen har vore bekymring for at den nye frihandelsavtalen skal føre til auka handelspress mot norske bønder.

Anonyme kjelder kunne torsdag stadfeste semje mellom Noreg og Storbritannia om avtalen, men eit partipolitisk drama har spelt seg ut i kulissane, og det var til å byrje med uklart om regjeringa stod samla i saka. NTB er kjent med at KrF tidlegare har vurdert å ta dissens.

Det er no venta at avtalen vil bli presentert i større detalj seinare fredag. Ein pressekonferanse med statsminister Erna Solberg (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) er varsla klokka 13.

På overtid

Frihandelsavtalen må no leggjast fram for Stortinget for godkjenning, berre to veker før siste ordinære møtedag før sommarferien.

Nybø hadde opphavleg som mål å få avtalen på plass i allereie oktober i fjor, men knallhard tautrekking om landbruk stod lenge i vegen for semje.

Dagens Næringsliv melder at statsministeren undervegs i prosessen ringde til Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre for å be om hjelp til å redde avtalen. Årsaka var at ho ikkje fekk med seg KrF. Men Arbeidarpartiet sa nei.

I slutten av førre veke kunne Nybø likevel melde at forhandlingane var «heilt i sluttfasen».

Framstegspartiet er for sin del positive, sjølv om partiet ikkje vil gi regjeringa noka blankofullmakt før avtalen er lagt fram.

Skal erstatte nødavtale

Den nye frihandelsavtalen skal erstatte ein mellombels vareavtale som tredde i kraft ved nyttår.

Denne såkalla nødavtalen sikrar tollfri handel med industrivarer. Dette blir det teke for gitt at vil bli vidareført.

Nødavtalen har derimot mangla ordningar for tenestehandel og investeringar. Her har det vore venta at Noreg no vil få eit avtaleverk på plass med Storbritannia som minner om det Storbritannia og EU vart samde om i desember.

Fri rørsle av personar er det likevel slutt på etter Storbritannias exit frå EU og EØS.

Det betyr etter alt å dømme at nordmenn må søkje opphaldsløyve for å kunne utføre tenester i Storbritannia. I beste fall kan den nye avtalen sikre forenklingar i papirarbeidet.

Det har òg vore håp om ei større opning for gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjonar og studiar, slik at diplom er gyldige i begge land.

Landbruksprodukt og sjømat

Det store stridstemaet i sluttfasen av forhandlingane har vore landbruksprodukt og sjømat.

Her skal ambisjonane i stor grad ha vorte nulla ut. Noreg gjekk inn i forhandlingane med eit offisielt mål om full frihandel med sjømat, men har hatt lite å gi Storbritannia som motyting og skal derfor ikkje ha fått gjennomslag for dette. Storbritannia skal for sin del heller ikkje ha komme særleg langt med ønska sine om meir liberal handel med landbruksprodukt. Etter det NTB får opplyst, vil kvotane til nødavtalen og tollsatsar i stor grad bli vidareførte.

Digitale framsteg

På britisk side blir det òg løfta fram at avtalen vil innehalde viktige framsteg innanfor handel med digitale tenester.

Her vil avtalen gå lenger enn EØS, blir det opplyst.

Overfor aviser som Financial Times og The Telegraph blir avtalen òg beskriven som ein siger for britisk fiskeforedlingsindustri.

Storbritannia er i dag Noregs største handelspartnar etter EU.