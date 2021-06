Medietilsynets prognose for mediestøtta i år: Auke for dei fleste avisene

innenriks

Det skal i alt blir fordelt nær 370 millionar kroner i år.

– Det betyr at for dei fleste støttemottakarane, aukar tilskotet med over 3 prosent, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i ei pressemelding.

Produksjonstilskotet er det største av dei direkte mediestøtteordningane, og i år har 155 aviser søkte om støtte. Auken på 11,5 millionar kroner frå i fjor til i år er ei justering for pris- og lønnsvekst.

Ordninga er meint for aviser i marknader som er for små til å vere berekraftige, og for aviser som er eit alternativ til dei leiande media i større marknader.

Til saman 118 aviser kan få auka tilskot som følgje av auken i tilskotspotten, ifølgje prognosen. Tilskotet til dei fleste av avisene som allereie er inne i ordninga, ser ifølgje prognosen ut til å auke med minst 3,2 prosent.

Det blir ikkje utarbeidd prognosar for kor mykje nye aviser som søkjar om å komme inn i tilskotsordninga i 2021, kan få i tilskot. Kva for nye aviser som får tilskot, blir vedteke av Medietilsynet til hausten.

Avisene Dagen og Bergensavisen ser ut til å auke støtta mest, både i kroner og i prosent, i 2021. Dei to avisene får høvesvis 3,4 og 3,3 millionar kroner i auka støtte samanlikna med fjoråret. Det svarer til ein auke på høvesvis 22 prosent og knappe 9 prosent. Årsaka er at publikasjonane auka opplaget i 2020.

