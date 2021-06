Nakstad: Vi vart tekne på senga av den britiske varianten

innenriks

– Vi vart litt tekne på senga av den britiske varianten som plutseleg var her og gav oss ei tredje smittebølgje, seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad på pressekonferansen på fredag.

Den britiske varianten vart første gong påvist i Noreg 27. desember, hos to reisande som kom frå Storbritannia tidlegare same månaden.

Nakstad rosar likevel arbeidet til kommunane for å kjempe mot smitten.

– Ein stor takk til dei i kommunen og i laboratoria som framleis jobbar mykje for at vi kan behalde kontrollen over pandemien i Noreg, seier Nakstad.

