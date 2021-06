Nybø: Mest ambisiøse avtalen Noreg har inngått sidan EØS-avtalen

innenriks

– Handel og marknadstilgang er heilt avgjerande for ein liten og open økonomi som Noregs, og er heilt avgjerande for den framtidige velferda vår, seier næringsminister Iselin Nybø (V) på pressekonferansen til regjeringa fredag.

Avtalen er forhandla fram på rekordtid og i digitale møte, samtidig som Storbritannias eigne forhandlingar med EU går føre seg.

– Eg er veldig fornøgd med at vi er i mål med forhandlingane. Det er avgjerande for norsk næringsliv at vi kan halde oppe og konkurrere om marknadsdelar i ein av våre aller viktigaste marknader, seier Nybø.

I dag går 22 prosent av all norsk eksport til Storbritannia, med stor etterspurnad etter olje og gass, fisk og sjømat og industrivarer.

– Avtalen gir etterlengta føreseielegheit for bedriftene. Den gir moglegheiter for næringslivet, fridom for den enkelte, og bidreg til at handelen, verdikjedene og konkurransekrafta blir vidareført, seier næringsministeren.

