SSB: Trur på normalisering av økonomien og renteheving i september

Den første renteauken kjem truleg allereie i september, heiter det i ein rapport om konjunkturtendensar som vart lagt fram fredag morgon.

– Det siste året har koronapandemien vore fullstendig styrande for utviklinga i norsk økonomi. Den vil framleis avgrense aktiviteten den næraste tida, men no ser det ut til at økonomien er ved eit vendepunkt, seier SSB-forskar Thomas von Brasch.

Han meiner at innhentinga vil vere særleg sterk i dei arbeidsintensive næringane som har vore hardt ramma av smitteverntiltaka.

Arbeidsløysa blir redusert

Tenestenæringane som har vore hardast ramma av smitteverntiltaka, som overnatting, servering og reiseliv, sysselset omtrent 20 prosent av arbeidsstyrken i Noreg.

Når samfunnet opnar heilt, og desse næringane får opp aktiviteten, vil arbeidsløysa ifølgje SSBs prognosar bli redusert relativt raskt den første tida. Ifølgje utrekningane blir arbeidsløysa 4,6 prosent i 2021, fallande til 3,7 prosent i 2024.

– Når vi kjem til slutten av 2021, ventar vi at økonomien er tilbake på same nivå som før virusutbrotet i februar 2020. Etterverknadene av den internasjonale lågkonjunkturen og nasjonale smitteverntiltak vil likevel prege økonomien i lang tid framover. Først i 2023 anslår vi at arbeidsløysa er tilbake på det vi reknar som eit meir normalt nivå, seier von Brasch.

BNP aukar

SSB anslår at BNP for Fastlands-Noreg vil auke med 3,1 prosent i år. Denne oppgangen er noko svakare enn tidlegare anslått og heng saman med ei svak utvikling i aktiviteten i byrjinga av året, samtidig som store delar av norsk økonomi har vore stengd eller innskrenka så langt i 2021.

I mars i år var aktiviteten i norsk økonomi rundt 3 prosent lågare enn i februar 2020.

– Når vi kjem til slutten av 202,1 ventar vi at økonomien er tilbake på same nivå som før virusutbrotet i februar 2020. Etterverknadene av den internasjonale lågkonjunkturen og nasjonale smitteverntiltak vil likevel prege økonomien i lang tid framover, understrekar han.

Renta går opp

Når økonomien byrjar å skyte fart igjen, trur SSB at styringsrenta mest sannsynleg vil bli heva frå dagens 0 prosent til 0,25 prosent i september. Deretter vil renta gradvis bli heva opp til 1,75 prosent i 2024.

SSB meiner òg at bustadprisane vil flate ut og ende på ein vekst mellom 9 og 10 prosent som årsgjennomsnitt i 2021.