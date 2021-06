Samfunnsstraff har auka markert under koronapandemien

innenriks

I første tertial i år vart det sett i verk 2.666 gjennomføringar av straff i samfunnet samanlikna med 2.215 i fjor. Det viser nye tal frå Kriminalomsorgsdirektoratet.

Koronapandemien har òg ført til større utfordringar for kriminalomsorga.

Auken i talet på straffegjennomføringar i samfunnet kan komme av at det blir jobba mykje med å ta vare på smitteomsyn, sidan det blir sett på som mindre sannsynleg at ein blir utsett for smitte ved til dømes elektronisk fotlenke.

I år kan det forklarast med at ei rekkje domfelte ikkje kunne gjennomføre samfunnsstraffa si i 2020 grunna korona.

Dei aller fleste som har vorte dømde til samfunnsstraff i 2021 har stått bak trafikklovbrot, narkotika- og ruslovbrot, vald eller økonomiske lovbrot.

(©NPK)