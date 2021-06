innenriks

– Sjølv om han ikkje er like god som EØS-avtalen, er dette den mest omfattande frihandelsavtalen nokosinne, sa Solberg då ho presenterte avtalen fredag.

– Avtalen betyr at norske eksportbedrifter har tilgang til den største marknaden vårt utanfor EU. Det sikrar arbeidsplassar og verdiskaping, seier statsministeren.

Solberg seier Noregs eksport til Storbritannia er verd nærare 200 milliardar kroner i året.

– Dette betyr derfor mykje for jobbane til mange menneske, seier ho.

– Tøffe forhandlingar

Statsministeren meiner avtalen er lik og på nokre område betre enn avtalen konkurrentar våre i EU har fått i stand.

– Det har vore krevjande forhandlingar med mange rundar, men eg meiner vi har landa på gode og balanserte løysingar. Avtalen er likevel ikkje betre enn EØS-avtalen, og det blir meir byråkrati og mindre dynamisk enn då Storbritannia var i EU. Dette løyser ikkje alle handelshindringar, seier Solberg.

Norske industribedrifter får vidareført tollfridom, og norske eksportbedrifter skal ikkje møte meir tungrodde tollprosedyrar enn EU-landa.

Noreg har òg oppnådd vidareføring av alle tidlegare tollpreferansar for sjømat og forbetra marknadstilgang for enkelte viktige sjømatprodukt. Mellom anna blir det nulltoll for frosne pilla reker frå 2023, og nulltoll for kvitfisk.

Blir lagt fram for Stortinget

Forhandlingane starta i august 2020 og vart avslutta juni 2021. Noreg har opptredd som talsperson for Noreg, Island og Liechtenstein.

Frihandelsavtalen blir lagd fram for Stortinget fredag 4. juni, og regjeringa tek sikte på at han blir signert i første halvdel av juli.