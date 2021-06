Ti nye koronasmitta i Time

innenriks

Ifølgje kommunen har alle smitta ein kjend smitteveg. Fem av tilfella blir knytte til ei innanlandsreise, medan dei siste fem av tilfella er blant russen.

– Vi har eit aukande smittetal på grunn av russeutbrotet. Akkurat no har vi kontroll i den forstand at vi har fått kartlagt russebussane der kjernen for smitten ligg, seier kommuneoverlege Øystein Fjetland Øgaard til Stavanger Aftenblad.

Fredag formiddag skal fire av jærkommunane diskutere smittesituasjonen, mellom anna om det skal rettast spesielle tiltak mot russen.

