To av Noregs rikaste menn gir milliongåve til KrFs valkamp

innenriks

Denne veka hadde Kristeleg Folkeparti fått inn 75.000 kroner i større valkampbidrag. No er beløpet to millionar større, skriv Dagen.

Christen Sveaas seier til Dagen at samlinga til partiet rundt Solberg-regjeringa i etterkant av retningsvalet, er hovudgrunnen til at han no gir ei gåve til KrF.

– KrF er ein viktig del av den borgarlege regjeringa, og vi ønskjer å bidra til at den kan halde fram det gode arbeidet sitt òg etter valet, seier Sveeas.

Generalsekretær i KrF, Geir Morten Nilsen, seier at pengane skal gå til partiets mest påkosta reklamekampanje nokosinne.

