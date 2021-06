Tybring-Gjedde vil invitere USA og Canada inn i frihandelsavtale

innenriks

Eit frihandelsområde på rundt 440 millionar menneske.

Det er visjonen som utanrikspolitisk talsperson i Framstegspartiet, Christian Tybring-Gjedde, no slår eit slag for.

Han meiner Noreg bør vurdere om den nye frihandelsavtalen med Storbritannia kan utvidast slik at også USA og Canada blir med.

– Det hadde nok vore krevjande under president Donald Trump, men er kanskje enklare no som Joe Biden har teke over, seier Tybring-Gjedde til NTB.

– Eg trur det kan vere ein god idé å sjå vidare på.

Utfordring for jordbruket

I forhandlingane med Storbritannia bidrog usemje om jordbruksvarer til at avtalen vart forseinka med meir enn seks månader. Tybring-Gjedde innrømmer at dette nok ville vorte eit vanskeleg punkt òg i forhandlingar med ein tungvektar som USA.

– Men eg er sikker på at norske bønder kan konkurrere i nisjar, seier han.

Samtidig bør ikkje andre næringar oversjåast, åtvarar han:

– Det kan vere på IT-sida, forsvarsteknologi, rom, cyber. Det er mange ting som vi er gode på i Noreg, der tilgang til den amerikanske marknaden kan vere veldig positivt.

Travelt i Stortinget

Næringspolitisk talsperson i Framstegspartiet, Sivert Bjørnstad, førebur seg no på å gå gjennom avtaleverket med lupe før han offisielt gir svar på om partiet kan støtte semja med britane eller ikkje.

Ifølgje han blir det lagt opp til at avtalen blir banka gjennom i Stortinget rett før dei folkevalde går ut i ferie 18. juni. Ei høyring er planlagd allereie tysdag neste veke.

– Problemet med denne typen avtalar er at det er «take it or leave it». Vi får gå gjennom og lese nøye no i helga, så får vi sjå kva vi gjer, seier Bjørnstad til NTB.

«Tapt moglegheit»

Bjørnstad meiner så langt at avtalen ser bra ut for dei fleste næringar.

– Men det er ei tapt moglegheit for mange kystsamfunn på fiskerisida, seier Frp-politikaren.

Han viser til at Noreg i utgangspunktet hadde håpa på større moglegheiter til eksport av omarbeidd fisk til Storbritannia.

– Men det som no kjem til å skje, er at vi framleis sender uforedla fisk over til Storbritannia og skaper arbeidsplassar der, seier Bjørnstad.

– Eg meiner vi godt ha takla litt ost og kjøtt i butikkdisken for å ha skapt mange hundre og kanskje mange tusen arbeidsplassar langs kysten.

