Utval vil ta tak i «kupping» – foreslår ny eigedomsmeklarlov

Utvalet meiner ein bør behalde dagens system med bodrundar med open, stigande budgivning, men meiner ikkje det er behov for å lovfeste dette. Dei meiner likevel at det bør innførast reglar som motverkar uønskt bodgiving.

Bør gjere kupping mindre gunstig

Utvalet foreslår derfor ei ny lovføresegn om at eigedomsmeklar ikkje kan formidle hemmeleg bod. Dei oppmodar òg regjeringa til å sjå på sterkare verkemiddel mot kupping, det vil seie bod som blir gitt direkte til seljar.

– I første omgang må omfanget av kupping kartleggjast, men eit fleirtal meiner det òg må vurderast lovendringar som gjer kupping mindre gunstig, og peikar på moglege endringar i avhendingslova, skriv utvalet, som har vore leidd av professor Espen R. Moen.

Meir tid i bodrunden

Dei påpeikar òg at mange forbrukarar har behov for eller ønskjer meir tid i bustadhandelen og foreslår derfor å ta inn ein heimel i lova til å fastsetje minste akseptfrist i forskrift. Denne meiner dei bør setjast til 30 minutt.

Utvalet meiner òg at retten advokatane har til å drive eigedomsmekling i kraft av advokatløyvet, bør opphevast. Dei tek i tillegg til orde for å innføre heimel for Finanstilsynet til å gi gebyr overfor føretak og personar, noko som skal gjere det lettare å reagere òg ved mindre regelbrot.

– Dreier seg om store verdiar

Finansdepartementet sender utgreiinga ut på høyring i dag.

– Kjøp og sal av eigen bustad er noko dei fleste gjer éin eller fleire gonger gjennom livet. Bustadhandlar dreier seg om store verdiar, både for den enkelte og i sum for samfunnet. Trygg og enkel eigedomsmekling er derfor avgjerande både for å verne forbrukaren og for å kunne utnytte bustadressursane på ein god måte, seier finansminister Jan Tore Sanner (H).

