Vedum hengde ut «forfall» på den lokale skulen sin – ordføraren reagerer

innenriks

– Eg mislikar det. Men det er hans val. Og det verkar i alle fall ikkje særleg statsministeraktig etter mi vurdering, seier Stange-ordførar Nils Amund Røhne (Ap) til NTB.

Senterpartiets landsmøte opna fredag med ein utradisjonell tale frå Vedum, der han gjekk rundt på garden sin og i nabolaget og prata om politikk.

Sp-leiaren tok òg ein tur innom skulen der han sjølv gjekk som barn, Breidablikk skule på Ilseng.

– Kommuneøkonomi er eit litt kjedeleg og litt krevjande ord, sa Vedum og stoppa ved eit hjørne på skulen der ein kunne sjå at raudmålinga flassa av.

Vedum heldt fram:

– Men kva er det kommuneøkonomi handlar om? Det handlar om at vi ikkje ønskjer at vi skal ha sånn type offentleg forfall på skulane våre. At det skal vere ordentlege skular rundt omkring, at du trur at det blir betre læringsmiljø viss det er fint, viss det er pussa opp. At det blir lettare å rekruttere lærarar viss det er ordentlege forhold.

Ordførar: – Skal pussast opp

Ordføraren synest Vedum kunne spart seg for opptrinnet og i alle fall undersøkt nærare planane for skulen på kort sikt.

– Han kunne jo vendt seg til kommunen og fått informasjon om at vi i juni set i gang arbeid for å skifte vindauge og nokre dører. Vi skal skifte ein god del panel og heile skulen skal målast. Taka skal òg gåast over. Innvendig skal skulekjøkkenet oppgraderast. Men slike fakta passar jo ikkje inn i Vedums store forteljing, seier Røhne.

Ordføraren viser til ein gjennomgang TV 2 nyleg hadde om skulenedleggingar i Senterparti-kommunar.

– I staden for å kommentere det, så fann han det opportunt å prøve å henge ut sin eigen kommune, som i tillegg er ein Ap-styrt kommune der fire parti dannar det politiske fleirtalet, seier Røhne.

Håpar på regjeringsskifte

– Men er det forfall på Vedums gamle skule?

– Breidablikk skule er ein av dei eldste skulane vi har, og det er behov for ei oppgradering. Det er vi i gang med. Vi står òg føre ein stor diskusjon om skulestruktur. Det er nok med kommunen vår som mange andre, at vi har utfordringar med å komme i balanse med budsjetta gjennom ein fireårsperiode, seier Røhne.

– Så Vedum har eit poeng når han seier at kommuneøkonomien bør styrkjast?

– Sjølvsagt har han det. Det er derfor vi håpar på eit regjeringsskifte, der eit fleirtal ser behovet for å styrkje offentleg sektor.

– Ein flink mann

Vedum seier til NTB at han kjenner til at skulen skal pussast opp.

– Eg veit at dei no endeleg skal byrje å gjere noko med skulen, og at den skal pussast opp. Men det skal gjerast ei sånn minimumsløysing, for det har ikkje vore gjort noko der på 40 år, seier Vedum.

Han skryter samtidig av ordførar Nils Amund Røhne.

– Eg synest at Nils er ein dyktig mann, men eg synest skulen har forfalle altfor mykje. Det trur eg ikkje handlar om at han ikkje har hatt ønske om å pusse opp, men at det har vore dårleg råd, seier Vedum.

For Sp-leiaren har akkurat Breidablikk skule ein viktig posisjon i livet.

– Den har vore nedleggingstrua så mange gonger. Det var den som gjorde at eg frå starten av, vart engasjert politisk. Då ønskte Sp at han skulle stå, då eg var liten gut/ungdom. Så var det ein ny runde for to–tre år sidan då nokon òg ønskte å leggje han ned igjen, men så klarte vi å stoppe det igjen.

– Når eg snakkar om kampen for tenester nær folk, er den skulen nesten alltid med i bakgrunnen, forklarer Vedum.

(©NPK)