Den forsiktige gjenopninga av Oslo har vore vellykka, men utbrotet dei siste dagane viser at det skal lite til før biletet endrar seg, slår byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) fast.

– No ser vi høg smitte blant ungdommar og i bydelar der det til no har vore relativ låg smitte. Derfor vel vi no å gå varsamt fram, slik at Oslofolk kan halde fram med å nyte nyvunnen fridom, seier han.