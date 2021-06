Lan Marie Berg tek sjølvkritikk for sein informasjon til bystyret

innenriks

– I lys av korleis saka har utvikla seg, så ser eg at det kunne vore klokt å be om at det hadde vorte kalla inn til eit lukka møte der eg kunne ha gjort medlemmene i utvalet merksame på at denne saka var under arbeid og ville komme til bystyret om få veker. Det er ein lærdom eg vil ta med meg, sa miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg under eit møte i finansutvalet tysdag ettermiddag.

Frp har fremja eit mistillitsforslag mot Berg fordi dei meiner ho braut informasjonsplikta ved å ikkje informere bystyret om kostnadsoverskridingane i arbeidet med den nye vassforsyninga i Oslo på eit tidlegare tidspunkt.

Den 20. mai vart det klart at Oslos nye reservevassløysing vil koste 17,7 milliardar kroner, noko som er 5,2 milliardar meir enn tidlegare overslag.

Det er førebels ikkje klart om Frp får med seg resten av partia på mistilliten. Etter planen skal bystyret behandle forslaget 16. juni.

Under møtet tysdag ettermiddag sa Berg at det ikkje er uvanleg at det oppstår utfordringar i store og små prosjekt, men at det var viktig å få saka grundig vurdert med ekstern kvalitetssikring.

– Då eg fekk rapporten med vurderingane til vassverket den 17. februar, der etaten ber om at bystyret aukar kostnadsramma med meir enn 3 milliardar, var det openbert for meg at den avgjerda var rett, sa Berg.

