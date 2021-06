Ap krev jobbmilliardar

innenriks

Ein redningsaksjon for langtidsledige.

Det er overskrifta på planen som Arbeidarpartiet no legg fram i sitt alternative reviderte nasjonalbudsjett for 2021.

Ap-nestleiar Hadia Tajik har tidlegare kritisert Framstegspartiet og regjeringspartia for å svikte dei ledige i budsjettsemja si. No konkretiserer ho kva Arbeidarpartiet sjølv vil gjere.

– Det vi er bekymra for, er at dei som har venta lengst på å få hjelp, er dei som får minst hjelp av denne regjeringa, seier Tajik til NTB.

– Køen av arbeidsledige kan ikkje vere som køen utanfor ein utestad, at éin må ut for at ein annan skal sleppe inn. Ein må dimensjonere tiltaka etter behovet, seier ho.

Tre tiltak

I den alternative planen lanserer Ap tre tiltak for å skape fleire arbeidsplassar:

* om lag 500 millionar kroner i auka støtte til hardt ramma bedrifter

* nærare 500 millionar kroner til aktivitetsskapande tiltak for næringslivet i regi av kommunar og fylkeskommunar

* ei grøn industripakke på 1,2 milliardar kroner, mellom anna til ei satsing på hydrogen i regi av Statkraft

I tillegg foreslår Arbeidarpartiet å opprette nesten 5.000 fleire tiltaksplassar, med eit særleg fokus på lønnstilskot og kvalifiseringsløp.

Heile, faste stillingar

Eit anna krav frå Ap er innstrammingar i arbeidslivsreglar.

Desse innstrammingane skal sikre at den nye veksten etter pandemien skjer i form av heile, faste stillingar i staden for meir bruk av mellombelse tilsetjingar og innleige.

– Det som er viktig for oss, er at folk skal oppleve at dei går tilbake til trygge jobbar og eit ordna og seriøst arbeidsliv, seier Tajik.

Ho trur langtidsledige vil trenge meir hjelp for å komme tilbake i jobb.

– Den brua tilbake til arbeidslivet må vi som fellesskap ta ansvar for å byggje. Det er ikkje noko som vil skje av seg sjølv, fastslår ho.

(©NPK)