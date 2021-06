Frp støttar frihandelsavtalen med Storbritannia

innenriks

Avklaringa kjem etter eit møte i Frps stortingsgruppe onsdag.

Framstegspartiet ville helst hatt betre vilkår for sjømatnæringa i Noreg, men vil likevel stemme for, opplyser næringspolitisk talsperson for Frp Sivert Bjørnstad.

– Det som har gjort avgjerda vanskeleg for oss, er den tapte moglegheita dette er for sjømatnæringa. Vi blir i stor grad framleis ein råvareeksportør av denne avtalen, dessverre, seier han.

For det store fleirtalet av bedrifter er det likevel ein god avtale, understrekar Bjørnstad.

– Det har vore avgjerande for at vi stemmer for avtalen.

Frihandelsavtalen vart lagd fram fredag førre veke, men må godkjennast i Stortinget før ho kan tre i kraft.

I avtalen får Noreg betre vilkår for eksport av frosne reker, heil kvitfisk og frosen filet av hyse, sei og torsk. Men den britiske fiskeforedlingsindustrien blir skjerma. Samtidig har Noreg gitt britane kvotar på varer som ost, svin og kylling.

Frihandelsavtalen sikrar nye handelssamband mellom Noreg og Storbritannia etter at britane gjekk ut av EU og den indre marknaden, gjennom EØS-avtalen.

