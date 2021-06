Legekjede vil ikkje tilby Janssen-vaksinen

innenriks

Regjeringa har opna for at ein frivillig kan velje å ta vaksinen ved å be om ei legevurdering for å få Johnson & Johnson-vaksinen i særlege situasjonar. Vurderinga kan bestillast hos privat lege, vaksinasjonsklinikkar eller fastlegar frå tysdag 15. juni.

Men Dr. Dropin vil ikkje tilby ei slik vurdering, skriv VG.

– Eg synest det er skikkeleg ille at regjeringa seier at vaksinen er «frivillig». Då blir det lagt eit press på kvar enkelt lege, og unge menneske som vil bli vaksinerte for å reise, seier lege og dagleg leiar Daniel Sørli i Dr. Dropin.

Andre private helseføretak som Aleris og Volvat opplyser at dei enno ikkje har teke stilling til om dei skal tilby ei slik teneste.

