Nye frimerke hyllar 150 år med jakt og fiske

innenriks

– Wow, så fantastisk fint. Eg er stolt over at Posten vil markere jubileet vårt og imponert over kor fine frimerka er, seier Eldar Berli, generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Posten opplyser at dei vil markere at forbundet i 150 år har bidrege til friluftsglede og fornuftig hausting av naturressursar.

– Kristin Slotterøy har designa frimerke basert på fleire motiv. Resultatet viser ein sportsfiskar som prøver å dra i land eit prakteksemplar av ein aure, og ein jeger med ein hjort i sikte, seier frimerkedirektør Halvor Fasting i Posten.

Frimerka er i sal frå fredag og kan brukast på vanlege postsendingar opp til 50 gram.

(©NPK)