Rammene for 5G-auksjonen er klare

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) deltok på Nkoms nettmøte onsdag der auksjonsreglane vart lagde fram.

– Dette er ein viktig milepæl og eit stort steg på vegen mot auksjon i september, seier Helleland.

Auksjonen omfattar 3,6 GHZ-bandet, som er det primære bandet for innføring av 5G, og 2,6 GHZ-bandet, som i dag blir nytta til 4G. Totalt er det 590 MHz til fordeling under auksjonen til mobilkommunikasjon og 5G.

– Regjeringa satsar på å få raskt breiband til alle husstandar og verksemder i Noreg. Det er viktig å utnytte desse frekvensressursane best mogleg for å nå dette målet. Gjennom denne auksjonen vil vi tilby ein rabatt på prisen auksjonsdeltakarane betaler for frekvensane, mot at dei tek på seg ei forplikting til å gi dekning med raskt breiband i område som ikkje har dette i dag, fortel Helleland.

Regjeringa legg opp til at utbygging av raskt breiband i distrikta kan komme i gang tidlegare og allereie frå 1. januar 2022.

Auksjonen vil bli gjennomført som ein open auksjon i fleire rundar.

