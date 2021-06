459 koronadødsfall i Noreg i 2020

innenriks

Dei fleste covid-19-assosierte dødsfalla var laboratoriebekrefta, ifølgje Folkehelseinstituttet.

Av dei 459 koronarelaterte dødsfalla som er registrerte i 2020, er 415 (90 prosent) registrert med covid-19 som underliggjande dødsårsak. Det betyr at ein for desse dødsfalla ser på covid-19 som den viktigaste faktoren som leidde til døden, utan at ein kan seie noko om kor mykje andre dødsårsaker har bidrege til dødsfallet.

Delen samsvarer med tala for mars-mai 2020, som vart publisert i september 2020.

(©NPK)