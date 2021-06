Datatilsynet: Ikkje legg ut koronapasset på nett

innenriks

Datatilsynet åtvarar sterkt mot på leggje ut bilete av koronapasset på til dømes sosiale medium, fordi informasjonen kan misbrukast og gjere det mogleg å produsere falske koronabevis, ifølgje Flysmart24.

På ein pressekonferanse onsdag poengterte også helseminister Bent Høie (H) risikoen for misbruk og forfalskingar ved at folk legg ut bilete av koronapassa sine på nettet – «på same måte som det ikkje er lurt å leggje ut bilete av pass, førarkort eller annan personsensitiv informasjon».

Den forbetra utgåva av koronasertifikatet viser mange personlege opplysningar. Ikkje berre namn og fødselsdato, men har òg ein QR-kode med detaljar om innehavaren.

– Generelt vil vi åtvare mot å publisere fødselsnummer og helseopplysningar på internett, då det opnar for misbruk av informasjonen. Eit koronasertifikat vil i mange tilfelle kunne innehalde helseopplysningar, til dømes om gjennomgått koronasjukdom, seier juridisk seniorrådgivar Susanne Lie i Datatilsynet til Flysmart24.

