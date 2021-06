innenriks

Over 34.000 nordmenn har svart på spørsmål om dette i undersøkinga Norsk koronamonitor, som Opinion står bak.

No trur 34 prosent at koronautbrotet i Noreg vil vare i opptil eit halvt år til, medan 38 prosent seier opptil eitt år, og 17 prosent seier opptil to år. Dei mest pessimistiske, 10 prosent, trur det tek endå lengre tid.

Andelen som trur at det heile er over innan eit halvt år, har auka med 13 prosentpoeng sidan mai og er no på sitt klart høgaste på meir enn eitt år.

