Endå færre huslause

innenriks

Talet på huslause fall med 15 prosent frå 2016 til 2020 etter ein nedgang i førre fireårsperiode på ikkje mindre enn 36 prosent, viser ein fersk rapport frå by- og regionforskingsinstituttet NIBR.

– Nedgangen i Noreg dei siste åra kjem av ein langvarig innsats. Kommunane, særleg dei store og mellomstore kommunane, har jobba systematisk over lang tid med å redusere husløysa, seier forskar Evelyn Dyb ved NIBR.

Ved inngangen til 2021 var det 0,62 huslause per 1.000 innbyggjarar for landet samla sett. Ved den førre kartlegginga var talet 3.909, tilsvarande 0,75 per 1.000 innbyggjarar.

Kartlegginga vart gjord før jul i fjor og resultatet publisert no. Det er sjuande gong den landsomfattande kartlegginga blir gjennomført i Noreg. Kartlegginga dannar eit augneblinksbilete over personar i Noreg som ikkje disponerer eigen eigd eller leigd bustad.

(©NPK)