Fleire kommunar i gang med å vaksinere utanlandsstudentar

FHI seier at dei som skal studere eller gå på skulen i utlandet, er ikkje prioritert føre andre.

– Vi har likevel oppmoda kommunane til å finne løysingar slik at dei som skal studere utanlands, kan få begge dosar før dei forlèt landet. Det er kommunane som må sjå i kva grad dette er mogleg å få til i den enkelte saka, seier seksjonsleiar Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet til NTB.

NTNU i Trondheim er blant utdanningsstadene som har samla inn oversikt over studentar som skal på utveksling, og som prøver å avklare vaksinasjon i studiekommune eller heimkommune.

Ansa, samskipnaden for norske studentar i utlandet, har òg vorte varsla om at dei større kommunane seier dei skal vaksinere studentar som skal til utlandet. Både Stavanger og Ålesund er blant kommunane som har sendt ut beskjed om at utanlandsstudentar kan bli vaksinert.

– No håpar vi i Ansa at alle andre kommunar i Noreg vil følgje døma deira. Vi ber òg studentane ta kontakt med fastlegen sin, seier leiar Morgan Alangeh i Ansa.

I 2020 studerte 13.500 norske studentar i utlandet, ifølgje tal frå SSB. Dette er det lågaste registrerte talet på studentar sidan 2010.

