Grensekommunar førebur seg på kraftig auke i Sverige-trafikken

innenriks

– Vi har vorte litt vane med at endringane kjem veldig raskt, og vi prøver å tilpasse oss så godt vi kan. Men det er litt bekymring for den første helga, seier Eidskogs ordførar Kamilla Thue (Ap) til NTB.

I fjor sommar var det lange køar på Noregs nest største grenseovergang då smittesituasjonen i Värmland gjorde at nordmenn slapp innreisekarantene ved heimkomst til Noreg.

– Vi må berre be folk førebu seg på at det kan bli kø – både hos politiet og hos oss når det gjeld testing, seier Thue.

Ho opplyser at kommunen no jobbar med å forenkle behandling av skjemaa som folk må fylle ut, slik at dei er mest mogleg effektive.

Slepp innreisekarantene

Det var onsdag ettermiddag at helseminister Bent Høie (H) kunngjorde at fullvaksinerte og personar som har vore covid-19-smitta dei siste seks månadene, slepp innreisekarantene. Føresetnaden er at dei kan dokumentere dette, og at dei tek ein koronatest på grensa.

Personar som har fått éin vaksinedose for meir enn tre veker sidan, kan gå ut av innreisekarantene på dag tre dersom dei då får ein negativ koronatest. Det same gjeld personar under 18 år.

Avinor førebur seg på lange køar på flyplassane. Det gjer òg grensekommunen Halden.

Ventar kø på Svinesund

Halden kommune trur endringane i karantenereglane vil påverke aktiviteten.

– Vi forventar ein kraftig auke i trafikken på Svinesund frå helga som følgje av dei endringane som no blir innførte. Det må folk som planlegg Sverige-tur, vere førebudde på, seier leiar for Svinesund internasjonale testsenter, Jostein Stø, i ei pressemelding frå Halden kommune.

Ein konsekvens av dette er at det blir innført endringar på testsenteret tidlegare enn planlagt.

– Vi endrar køyremønster og venterutinar allereie frå fredag for å vere førebudd på auka trafikk, seier han.

Ifølgje Fredriksstad Blad er det 22.110 Fredrikstad-innbyggjarar som er fullvaksinerte og kan reise over grensa utan innreisekarantene, i Halden er det 6.502 innbyggjarar som er fullvaksinerte, ifølgje Halden Arbeiderblad.

Stort informasjonsbehov

Grensekommunen Eidskog førebur seg òg, men ordføraren etterlyser meir informasjon frå regjeringa.

– Vi har som alle andre berre fått informasjon om endringane gjennom media så langt. Vi førebur oss så godt vi kan med den informasjonen vi har og antek at det kan komme litt meir offisiell informasjon til kommunane om det som skal skje fredag klokka 15, seier ordførar Thue.

– Er de nøgde med dette?

– Informasjonsbehovet i denne situasjonen har vore stort heile vegen, og då er det krevjande å vere kommune og svare på alle spørsmål som kjem når vi ikkje har annan informasjon enn det folk flest har. Det er òg svært krevjande å halde reie på alle nye regelendringar som kjem fortløpande, både for oss som kommune og innbyggjarane våre.

Grensepasseringa på Magnormoen er den nest største i Noreg. Teststasjonen på grensa er open 24 timar i døgnet. Det har han vore sidan august 2020. Førebels er det ingen planar om oppbemanning, kanskje berre før helga som kjem.

– Alt kjem an på kor stor pågangen blir. Vi er fleksible og prøver å tilpasse oss så godt det går, seier ordføraren.

(©NPK)