Ingen teikn til at det var fleire sjølvmord i 2020

Det vart registrert 639 sjølvmord i 2020, mot 652 i 2019 og 674 i 2018. Den aldersstandardiserte sjølvmordsraten i 2020 ligg innanfor det som er forventa ut frå utviklinga mellom 2010 og 2019, opplyser Folkehelseinstituttet.

– Det vil nok overraske mange at det ikkje vart observert ein auke i sjølvmord under pandemien, men det same mønsteret med anten stabile tal eller ein tendens til færre sjølvmord det første året av pandemien har ein òg sett i mange andre land det er naturleg å samanlikne oss med, seier forskar Kim Stene-Larsen i FHIs avdeling for psykisk helse og sjølvmord.

