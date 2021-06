Raymond Johansen: Munnbind er noko av det aller siste vi gjer noko med

innenriks

– Munnbind og heimekontor er noko av det aller siste vi gjer noko med, fortel byrådsleiaren til Aftenposten.

Han forklarer det med tilrådingane frå Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet.

– Vi ser jo at først hadde ein ein kort periode der ein diskuterte om ein skulle ha munnbind eller ikkje. Elles i Europa og andre stader er dette er eit lite plagsamt føre-var-tiltak. Det kan jo ikkje vere gale å gå med munnbind, seier Johansen.

Trinn 2 forlengd

Tysdag denne veka vart det kjent at dei noverande koronatiltaka i Oslo blir forlengde til 18. juni. Oslo er dermed framleis på trinn 2 av gjenopningsplanen til kommunen.

Smitten auka i starten av juni, og eit utbrot blant russen har ført til høge smittetal i mellom anna Nordre og Vestre Aker. Førre veke var det 596 nye smitta i Oslo, dei høgaste tala sidan midten av mars.

Tidlegast 1. juli

Ifølgje Aftenposten ligg det an til at munnbind-påbodet kan vare langt inn i sommaren, sidan helsestyresmaktene har sagt at kvart trinn bør vare i to–tre veker.

Derfor vil trinn 4 i Oslo tidlegast kunne starte ein gong mellom 1. og 7. juli – og det føreset at talet på smitta og innlagde koronapasientar held fram med å falle.

