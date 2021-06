Trondheim tillèt skjenking – men berre til mat, og berre ved bordet

innenriks

Dei nye reglane vart vedtekne på formannskapsmøtet i kommunen torsdag og inneber mellom anna at det igjen blir lov å skjenkje alkohol. Skjenkinga må avsluttast klokka 22, og det kan berre serverast alkohol til dei som har bestilt bord, og når det blir servert mat til drikka.

Formannskapsvedtaket gjeld allereie frå klokka 18 torsdag, og inneber eit svært varsamt første steg mot gjenopning av Trondheim. Det vart berre gjort små endringar i forslaget frå kommunedirektøren, ifølgje Adresseavisen.

I den reviderte koronaforskrifta får treningssentera lov til å halde ope for folk som bur i kommunen og under strenge smittevernreglar. Det same gjeld mellom anna symjehallar, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og «liknande».

Talet på gjester på samankomstar i private heimar blir samtidig auka frå to til fem.

(©NPK)