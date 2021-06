Vindkraftmotstandarar ankar ikkje

innenriks

Det opplyser vindkraftmotstandarane Nei til vindkraftverk på Haramsøy torsdag.

– Vi kjempar vidare, men ikkje i retten, skriv dei i ei pressemelding.

I midten av mai slo Møre og Romsdal tingrett fast at konsesjonen om å byggje åtte vindturbinar er gyldig, og at arbeidet dermed kunne halde fram for fullt.

Nei til vindkraftverk på Haramsøy hadde som mål å stoppe utbygginga.

– Det har vi ikkje klart. Der vi trudde lovene skulle trumfe forvaltningspraksis, har det motsette skjedd. Politikarane har ønskt vindkraftutbygging og gitt vide rammer til forvaltninga for å få bygd vindkraftverk rundt i landet. Dette vart avgjerande for dommen til tingretten. Derfor ser vi det som lite truleg å nå gjennom i ein ny runde i rettsvesenet.

Nei til vindkraft på Haramsøya hadde oppført at både det opphavlege konsesjonsvedtaket i 2009, og dessutan vedtak rundt fleire endringar i prosjektet i seinare tid, bar preg av mangelfull utgreiing. Sjølve utbygginga vart sett i gang i 2019, og det har sidan då vore ei rekkje protestaksjonar ved anlegget og fleire rettssaker.

I tingretten vart vindkraftmotstandarane dømde til å betale nær ein million kroner i sakskostnader.

– Vi har erfart at det er altfor dyrt å tape rettssaker, og kostnadene med ein ny runde i retten har vore avgjerande for at vi vel å ikkje anke saka.

(©NPK)