FHI-direktøren om Janssen-vaksinen: Unikt å tillate ein vaksine ein kan døy av

Til VG seier Stoltenberg at det er unikt i norsk samanheng å tillate ein vaksine ein kan døy av.

– At ein tek i bruk ein vaksine med så tydeleg risiko for dødelege biverknader er uvanleg, seier FHI-direktøren og siktar til at det no blir opna for Janssen-vaksinen utanfor vaksinasjonsprogrammet.

Vaksinen vart i mai sett på pause i Noreg, etter fleire tilfelle der vaksinerte har fått blodproppar og få blodplater. Til avisa seier Stoltenberg at ho fryktar både blodpropp-tilfelle og dødsfall.

– Eg er redd for at nokon får blodpropp og eg er redd for at nokon kan døy av dette. Men eg håpar det ikkje skjer.

Men trass i dette er ho òg open for at vaksinen er mindre farleg enn dei trur.

– Det er sjølvsagt ei moglegheit. Det må vi vere opne for og håpe, seier ho.

FHI har tilrådd å ikkje gjere Janssen-vaksinen tilgjengeleg for bruk utanfor vaksinasjonsprogrammet, noko regjeringa onsdag gjekk inn for.

Dersom kriteria er oppfylte, kan du frå tysdag be om ei legevurdering for å få Janssen-vaksinen.

