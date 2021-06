Grasbrannen på Sotra «hoppa» 260 meter over ein fjord

innenriks

Under den første brannen førre veke sørgde vinden for at brannen spreidde seg med fire–fem meter i sekundet, og det var òg vinden som var årsaka til at brannen blussa opp igjen onsdag.

Til NRK fortel erfarne brannfolk at det som både har fascinert dei og skremt dei, er at brannen rett og slett hoppa over ein fjord og heldt fram på den andre sida av fjorden.

– Ein tarm av brannen gjekk ut frå hovudområdet, brann forbi eit byggjefelt og hoppa rett over Kårtveitpollen. Vi har berekna hoppet til 260–270 meter, seier beredskapsleiar Jarl Hestad ved Øygarden brann og redning.

Dette hoppet kom heilt uventa på brannmannskapa, og Hestad meiner det godt beskriv dei utfordrande vindforholda på staden.

– Dei er uføreseielege her vest i havet. Vinden treffer fjellformasjonar og knattar og sprett alle vegar. Det er ein grunn til at vi snakkar om nordavind frå alle kantar her ute, seier beredskapsleiaren.

Brannøkolog Henrik Espedal meiner årsaka til at det tok fyr på den andre sida av fjorden, er glødande eller brennande bitar av vegetasjonen som har vorte kasta opp i lufta av brannen si eiga oppdrift og frakta over fjorden av vinden.

