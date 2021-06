Kommuneoverlege fryktar nye innreisereglar vil sprengje testkapasiteten

innenriks

Sjølv om det blir innført innreiselettar for fullvaksinerte og personar som har hatt koronavirus dei siste seks månadene, er framleis hovudregelen at desse skal teste seg for viruset når dei kryssar grensa.

Men ved kapasitetsutfordringar er det mogleg at styresmaktene på grensa i staden gir plikt til å ta test seinast innan to dagar etter framkomst til Noreg. Til VG seier kommuneoverlege Ole Henrik Augestad i Sandefjord at dette er noko han reagerer på.

– Tilleggssetninga, «eller innen to dager etter ankomst», vil overbelaste den ordinære teststasjonen vår. Viss alle fullvaksinerte vel å teste seg ein til to dagar etter turen, kjem det til å sprengje testkapasiteten på den kommunale teststasjonen vår, seier han.

(©NPK)